Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Emniyet Genel Müdürü Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Valiliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Emniyet Genel Müdürü Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Valiliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Bozkurt ziyaretine ilişkin olarak; "Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız'ı dostlarımızla ziyaret ettim. Tüm hemşerilerimizin selamlarını ilettim. Konukseverliği ve hoş sohbeti için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR