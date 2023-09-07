İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Bilecik Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Belediyesi'nde bir araya geldi. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi ve hediyeler takdim edildi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bilecik Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Bilecik Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Belediyesi'nde bir araya geldi. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilirken, Başkan Sever, Başkan Bozkurt'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sundu. Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Bilecik Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever 'e teşekkür etti.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR