Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte bandrollü tütün ve bandroller ele geçirildi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, tütün doldurma makinası ve makinaya ait kompresör ile

632 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.