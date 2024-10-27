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Eskişehir'de Çifte Vatandaşlar İçin Bulgaristan Seçimleri Başladı

Eskişehir'de Çifte Vatandaşlar İçin Bulgaristan Seçimleri Başladı
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Eskişehir'de yaşayan 3 bin 500'ün üzerindeki çifte vatandaş, Bulgaristan genel seçimleri için kurulan 3 sandıkta sabah saatlerinden itibaren oy vermeye başladı. Seçim akşam 20.00'ye kadar devam edecek.

Eskişehir'de yaşayan 3 bin 500'ün üzerindeki çifte vatandaşın Bulgaristan genel seçimlerinde oy kullanabilmesi için kurulan 3 sandıkta sabah saatlerinde oy verme işlemleri başladı.

Bulgaristan'da son 4 yılda yapılan 7'nci seçimin oy kullanma işlemleri sabah erken saatlerde başladı. Eskişehir'de yaşayan 3 bin 500'ün üzerindeki çifte vatandaşın oy kullanması için Tepebaşı ilçesinde 2, Odunpazarı ilçesinde 1 sandık kuruldu. Çifte vatandaşların Bulgaristan kimlikleri ile giderek elektronik ortamda oy kullanabildikleri seçim, akşam 20.00'a kadar devam edecek.

"Soydaşlarımıza buradan oylarımızla katkıda bulunuyoruz"

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, "Bulgaristan'da yine bugün bütün soydaşlarımız ile seçim sandığının başında. Bizler de Türkiye'de çifte vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet etmiş olduğu yerlerde açılan sandıklarla Bulgaristan soydaşlarımıza buradan oylarımızla katkıda bulunuyoruz. 7'nci seçimi gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan'da son 4 senedir yaşanan siyasi istikrarsızlık burada yaşayan çifte vatandaşlarımızı ve bizleri de oldukça endişelendiriyor, aynı zamanda üzüyor. Bulgaristan'da umarım bu seçimde istikrarlı bir şekilde kurulacak olan hükümet icraatlerine başlar" dedi.

"Eskişehir'de oy kullanma işlemleri seçim sandığında sabah saat 07.00 itibarıyla başladı"

Aydın, sözlerinin devamında, "Bugün Eskişehir'de oy kullanma işlemleri seçim sandığında sabah saat 07.00 itibarıyla başladı, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek. Eskişehir'de biz 3 sandık kurduk. İlki Çankaya Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. Tepebaşı bölgesinde de 2 adet sandık var. Kardeşler Ortaokulu'nda ve Avukat Şahap Demirel İlkokulu'nda. Eskişehir'de 3 bin 500 üzerinde seçmen olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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