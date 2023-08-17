Eskişehir Belediye Başkanları Han İlçesinde Bir Araya Geldi

Eskişehir merkez ve kırsal ilçe belediye başkanları, Han ilçesinde bir araya gelerek ilçede yapılacak çalışmalar hakkında görüştü. Belediye başkanları, lavanta bahçesi ve mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşların sesine kulak verdi.

Eskişehir merkez ve kırsal ilçe belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bu kez Han ilçesinde bir araya geldi. Üçüncüsü düzenlenen belediye başkanları toplantısının ev sahipliğini Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı yaptı. Toplantıda ilçede yapılacak çalışmalar hakkında görüşüldü.

EBB Başkanı Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Tepebaşı Belediye Başkanvekili Erdoğan Aydoğmuş; Han Belediyesi'nde bir araya gelerek, Eskişehirlilere en iyi hizmeti verebilmek için bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrası ilçede yürüyüş yapan belediye başkanları, ilçe esnafı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Birlikte keyifli anlar geçiren başkanlar, Han ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hayata geçirilen lavanta bahçesini ziyaret etti. Dönüş yolunda ise Seyitgazi ilçesine bağlı mahallelere de ziyaretlerde bulunarak vatandaşın sesine kulak verdiler. Eskişehirli belediye başkanları birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.