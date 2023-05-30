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Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Politika Haberler

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