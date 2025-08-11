Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın İçin TBMM'de Cenaze Töreni
TBMM'de düzenlenen cenaze törenine eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın ailesi ve birçok siyasi lider katıldı. Şıvgın'ın naaşı Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından defnedilecek.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Hikmet Çetin ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Şıvgın'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, serbest avukatlık ve ticaretle uğraştı.

17,18 ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren Şıvgın, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
