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Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram Yaşamını Yitirdi

Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. Bayram, 10 Aralık 2019'da geçirdiği elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Ancak tedaviye rağmen kurtarılamadı.