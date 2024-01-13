Eski Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21. Dönem DSP Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz, Cedid Ali Paşa Camii'nde düzenlenen devlet töreninin ardından Eski Mezarlıkta defnedildi. Cenaze törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 21. Dönem DSP Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz (71), Cedid Ali Paşa Camiinde düzenlenen Devlet Töreninin ardından Eski Mezarlıkta defin edildi. Karagöz'ün cenaze törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoglu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRKLARELİ