Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkında 10 yıl hapis istemi

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkında 10 yıl hapis istemi
Güncelleme:
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'adaleti engelleme' suçlamasıyla yargılanırken, özel savcı tarafından 10 yıl hapis cezası talep edildi. Kararın 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Güney Kore'de geçtiğimiz yılın Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan ve tutuklanan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, "adaleti engelleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapsi istendi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılandığı sıkıyönetim davaları ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Yoon'un "adaleti engelleme" suçundan hakim karşısına çıktığı davada istenen ceza belli oldu. Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Yoon için 10 yıl hapis cezası talep etti. İddianamede, Ocak ayında müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği belirtilen Yoon, "adaleti engellemek" ile suçlandı. Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği iddia edildi.

Karar 16 Ocak'ta

"Ayaklanmaya liderlik etmek" dahil farklı suçlamalara konu 3 davada daha yargılanan Yoon'un, "adaleti engelleme" davasında alacağı cezanın tutukluluk süresinin dolmasına 2 gün kala, 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Bunun, Yoon'un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında karara bağlanan ilk dava olacağı belirtiliyor.

Görevden alınmış ve tutuklanmıştı

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçen yıl 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Hakkında farklı suçlamalarla davalar açılan Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" iddia etmişti. - SEUL

