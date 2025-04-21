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Eski CHP Milletvekiline Telefon Kırma Ceza

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Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Burak Erbay, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdığı için 10 bin 800 lira para cezası aldı. TBMM Başkanlığı tarafından açılan davada, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi ardından bölge adliye mahkemesi karar verdi.

Meclis kürsüsünde çekiçle telefon kırması nedeniyle hakkında dava açılan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) eski milletvekili Burak Erbay'a 10 bin 800 lira para cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nun, 12 Ekim 2022 tarihindeki birleşiminde CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaptığı sıra kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı. TBMM Başkanlığı, kürsünün tahrip edilmesi ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Erbay hakkında maddi tazminat davası açtı.

Yargılama sonrasında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın reddine karar vermesinin ardından TBMM Başkanlığı, davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme Erbay'ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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