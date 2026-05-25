Eski CHP Ankara Milletvekili Ateş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda bir araya geldi. Ateş, partinin iç sorunlarına dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'na önemli görev düştüğünü söyledi.

Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda bir araya geldi. Ateş, Görüşme sonrası konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na önemli bir görev düştüğünü ifade eden Yılmaz Ateş, "Şu anda mecliste ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin sorunlarına çözüm sunması gereken bir dönemdeyken kendi iç sorunlarıyla uğraşmasına parti dışında olmama rağmen gönlüm razı olmadı. O nedenle önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu'na çok önemli bir görev düştüğünü ifade ettim. Düne kadar bu görev Özgür Özel deydi. Özgür Özel'e partinin birliğini ve bütünlüğünün korunması konusunda büyük görev düşüyordu şimdi bu görev Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. O nedenle de bu kaygılarımı, düşüncelerimi de genel başkanla paylaştım. umuyorum ve diliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi biran önce kendi iç sorunlarından önce sıyrılır ve Türkiye'nin genel sorunlarına odaklanır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
