Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. Dönem Milletvekili olan Abdüllatif Şener, seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermediğini açıkladı.

CHP'nin 27. Dönem Konya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan Abdüllatif Şener, dün akşam bir TV programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Şener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, oyunu ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan yana kullandığını açıkladı. Şener, ikinci turda oyunu kime attığı sorulduğunda ise ikinci turda geçersiz oy kullandığını söyledi. Şener, 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde de CHP'ye oy vermediğini söyledi. Neden CHP'nin cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oy vermediği sorusunu cevaplayan Şener, "Baktığım manzarada oy vermeyi gerekli görmedim" dedi.

CHP yönetimini de eleştiren Şener, "Zorla bazı insanları aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar, partiden uzaklaştırıyorlar" dedi.