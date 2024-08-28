Eski CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Vefat eden eski CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Artantaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

Artantaş'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Iğdır'da 1951 yılında doğan Artantaş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Mali müşavir olarak çalışan Artantaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SSK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

22. Dönem Iğdır Milletvekili olarak Meclis'e giren Artantaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.