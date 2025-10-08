Haberler

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hastaneye Kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hastaneye Kaldırıldı
88 yaşındaki Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya üzerinden Çetin'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ESKİ CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin (88), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hikmet Çetin'in, kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.

