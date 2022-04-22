"Eski bakanların elini sıktım" diyen İmamoğlu, duyduklarını paylaştı: Fısıltıyla Erdoğan'ı anlattılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıldır hükümet kanadından gelen engelleme girişimleri ile mücadele ettiğini belirtip konu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"TOPAL ÖRDEK İLAN EDİLDİM"

İktidarın İBB'nin işleyişini zorlaştırdığını düşünen İmamoğlu, "Kanunla sabitlenmiş bir sürecin merkezi yönetimin vermek zorunda olduğu, sadece İstanbul'a değil ki Türkiye'de bine yakın yerel yönetime aktarılan kaynak kanunla belli. Sisteme geliyor, tıkır tıkır sistemden dağılıyor. Allah'tan bu kanunlar yapıldı. Bunun önüne henüz geçilemedi. Bu bile engelleme zihniyeti. En yetkili ağızdan 'topal ördek' ilan edildim. Bunu kendisine felsefe edinmiş İstanbul'da bazı siyasi aktörler doğdu. İmamoğlu'na bir engelleme yapan ya da ona laf yetiştiren, laf çakan, hatta hakaret eden kendi saflarında apolet takmış gibi ödül almış gibi davranışlara büründüler." dedi.

"AYAKÜSTÜ BAKANLARIN FISILDAMALARINI DİNLEDİM"

Sözcü'den Özlem Güvenli'ye konuşan İBB Başkanı, İBB'nin el konulan mülkleri hakkında bilgi verirken ilginç bir de olay anlattı. İmamoğlu, "Hidiv Kasrı örneğin. Hidiv Kasrı'nın İBB'nin elinden nasıl alırsınız? Hidiv Kasrı'nın varisi torunu90 yaşında. Mısır'dan kalkıp ziyarete geldi bastonuyla. 'Nasıl alırlar, 1940'lı yıllarda ben sattım onu İBB'ye. Ve parasını aldım' dedi. Bu o kötü aklın yürüttüğü iş ve işlemler. Buraya Turgut Özal'ın anmasından geldim. 7-8 eski bakanın elini sıktım. 3 bakanın tek tek fısıldadığı şey neydi biliyor musunuz? "Sayın cumhurbaşkanı İBB başkanıyken 'İSKİ ile ilgili bir konu var, sizi ziyarete geleceğim' dediğinde, 'Ne ziyareti, suyun izninin ziyareti mi olur?' deyip imzalayıp yolladım" dedi bir tanesi. Bir tanesi 'Bu nasıl bir akıl, bizim hiç aklımıza gelmezdi bu işler, ben bir imza ile ödemesinin onayını verdim. Bir imza ile hazine onayını verdim' dedi. Ayaküstü Anavatan Partili bakanların fısıldamalarını dinledim." ifadelerini kullandı.