Eski bakan Veysel Eroğlu, benzin zamlarına isyan edenlere kayınpederiyle yaşadığı hikaye üzerinden yanıt verdi

Benzin ve motorine son dönemde art arda gelen zamlar, vatandaşları iyice zorlamaya başladı. Zamlar nedeniyle hükümet cephesinden de zaman zaman açıklamalar geliyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, zamlar nedeniyle şikayet edenlere kayınpederi ile yaşadığı anı üzerinden yanıt verdi.

"AKARYAKIT PAHALI AMA SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ"

Afyon Postası'nın haberine göre, hastane kuyruklarından ve IMF'ten alınan borçtan bahseden Eroğlu, "Uzaydan İstanbul'daki akaryakıt kuyruklarının çekildiğini biliyorum. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz. Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah'a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi" dedi.

"BENZİN BİTİNCE GİDİP İŞ MAKİNESİNDEN RİCA ETTİK"

Eroğlu, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben eski Türkiye diyeceğim, kayın pederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon'a böyle geldik."

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