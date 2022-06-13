Eski bakan Veysel Eroğlu, benzin zamlarına isyan edenlere kayınpederiyle yaşadığı hikaye üzerinden yanıt verdi - Haberler

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Eski bakan Veysel Eroğlu, benzin zamlarına isyan edenlere kayınpederiyle yaşadığı hikaye üzerinden yanıt verdi

Haberler.com - Politika
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Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, benzin zamları nedeniyle şikayet edenlere kayınpederiyle yaşadığı hikaye üzerinden yanıt verdi. Eroğlu, "Eski Türkiye diyeceğim, kayınpederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon'a böyle geldik" dedi.

Benzin ve motorine son dönemde art arda gelen zamlar, vatandaşları iyice zorlamaya başladı. Zamlar nedeniyle hükümet cephesinden de zaman zaman açıklamalar geliyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, zamlar nedeniyle şikayet edenlere kayınpederi ile yaşadığı anı üzerinden yanıt verdi.

"AKARYAKIT PAHALI AMA SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ"

Afyon Postası'nın haberine göre, hastane kuyruklarından ve IMF'ten alınan borçtan bahseden Eroğlu, "Uzaydan İstanbul'daki akaryakıt kuyruklarının çekildiğini biliyorum. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz. Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah'a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi" dedi.

"BENZİN BİTİNCE GİDİP İŞ MAKİNESİNDEN RİCA ETTİK"

Eroğlu, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben eski Türkiye diyeceğim, kayın pederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon'a böyle geldik."

Haberler.com - Politika

Veysel Eroğlu AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

mustafa mermerkaya:

hastane kuyruklarından ve IMF'ten alınan borçtan bahsetmiş hastanede kuyruk yok, dogru alın bakalım randevu kaç aya alacaksınız... milleti ne zannediyorsunuz... imf den borç almıyorlarmış nereden alıyorsunuz borcu onuda açıkalasanızda bilse sizi destekleyenler....

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ÖZGÜR KARDEŞ:

BENZİN FİYATLARI YÜKSEK EDEBİYATI YAPMAYI KESİN ARTIK. EN UCUZ BENZİN BİZDE 1.7 EURO BİLE DEĞİL AMA BAŞKA YELERE BAKIN HER YERDE 2 EURO VEYA DAHA FAZLA. DÜNYANIN EN UCUZ BENZİNİ HER TÜRLÜ ZAMMA RAĞMEN BİZDE. ŞÜKÜR EDİN. AMA SİZİN AMACINIZ BAŞKA. SADECE ŞİKAYET...

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Yusuf TEKİN:

İş makinası benzinle mi çalışıyormuş ???

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