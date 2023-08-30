Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun Cenazesi Diyarbakır'da Toprağa Verilecek

Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi'ndeki sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada eşinin tabutunu gören Emel Arzu, gözyaşlarını tutamadı. Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesinin işlemlerin ardından, İstanbul'a, buradan da uçakla Diyarbakır'a götürülerek toprağa verileceği belirtildi.