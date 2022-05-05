Eski Bakan Bekir Sami Daçe toprağa verildi

ADANA - Ankara'da 92 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanlarından Bekir Sami Daçe memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Büyük Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan, 19. Dönem Adana Milletvekili olarak Meclis'e girip, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerini de üstlenen Bekir Sami Daçe, hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Daçe'nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara'dan, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi.

Hamdili Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde Serpil Daçe, hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken, ona kızı Meltem ve oğlu Gökçehan Daçe destek verdi.

Aile metanetini korumaya çalışırken, yakınları ve sevenleri de onlara başsağlığı dileğinde bulundu.