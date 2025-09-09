Eski Bakan Agah Oktay Güner İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski bakanlardan Agah Oktay Güner için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Güner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bazı grup başkanvekilleri, eski TBMM başkanları Hikmet Çetin ve Bülent Arınç, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Güner için dua edildi.

Güner'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Bayburt'ta 1937 yılında dünyaya gelen Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesinde Ekonomi alanında doktora yaptı.

Ticaret Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara Ticaret Odası gibi kurumlarda görev alan Güner, bunun yanı sıra öğretim üyeliği ve gazete yazarlığı da yaptı.

Daha sonra milletvekili seçilen Güner, 41. Hükümet Ticaret Bakanlığı ve 53. Hükümet Kültür Bakanlığı görevlerinde bulundu.