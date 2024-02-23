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Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a hapis cezası

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Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yolsuzluk iddialarına ilişkin yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hükümetin yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma sırasında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Avusturya'da eski Başbakan Sebastian Kurz'a hapis cezası verildi. Viyana'da görülen duruşmada, hükümetin yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma sırasında yalan beyanda bulunmakla suçlanan Kurz'a 8 ay ertelemeli hapis cezası verildi. Viyana Ceza Mahkemesinde 4 ay süren duruşmada savcıların 2020 yılında OeBAG adlı bir şirketin kurulmasındaki rolüne ilişkin bir soruşturma sırasında yanlış ifade vermekle suçladığı Kurz, davanın siyasetten etkilendiğini belirterek, masum olduğunu vurguladı.

Avusturya Halk Partisi'nin "dahi çocuğu" olarak adlandırılan ve 2017 yılında başbakanlık görevi yapan ve 2020'de tekrar iktidara dönen Sebastian Kurz, 2021 yılında rüşvet şüphesiyle başka bir soruşturmanın ardından istifa etmişti. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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