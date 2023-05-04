Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, AK Parti'ye hakaret davasında 10 bin lira tazminat ödeyecek

AK Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı dava dilekçesinde, Mahruki'nin Twitter hesabından 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' belirtilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Ak Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ak Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı dava dilekçesinde, Mahruki'nin Twitter hesabından 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' belirtilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edildi. Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu hazır bulunurken, sanık Mahruki ve avukatı katılmadı. Mahkeme hakiminin, Cemaloğlu'na söz vermesi üzerine avukat, önceki beyanlarını tekrar etti. Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki'nin AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.