Eski AK Partililere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her çarşamba olduğu gibi bugün de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündemiyle ilgili birçok konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski partililerine de bir mesaj vardı.

"TEŞKİLATLARIMIZDAN KOPMUŞ KARDEŞLERİMİZE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Erdoğan, "Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun ayrım yapmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz" dedi.

HEDEFİNDE 15 MİLYON ÜYE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısının perde arkasıyla ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Erdoğan, 15 milyon üye hedefi nedeniyle eski partililerini de yeniden AK Parti çatısı altına davet etti.

ÜYE SAYISI 5 BİN 319 AZALDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son açıklanan verilere göre AK Parti'nin Mart 2022'de 11 milyon 89 bin 543 olan üye sayısının, nisan ayına kadarki süreçte 5 bin 319 azalarak 11 milyon 84 bin 224'e gerilediği görülmüştü.