Eski AK Partili vekil jandarmalarla kavga etti: Sen Peygamber çocuğu musun?

Eski AK Parti Milletvekili ve eski Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın, yol çevirmesi yapan jandarmaların dur ihtarına uymadığı iddia edildi. Jandarmanın takibi sonucunda yakalanan Bağlı, ekiplerle kavga etti.

"SEN PEYGAMBER ÇOCUĞU MUSUN?"

O anlar bir kişi tarafından kayıt altına alınırken Bağlı'nın "Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın" diyen askere; "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun? Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım" dediği duyuluyor.

"BUNU ÖDETECEĞİM"

Taraflar arasında gerginlik yükselirken başka bir asker Bağlı'ya, "Eski milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, jandarmaya böyle mi davranılır?" dedi. Bağlı ise askere dönerek, "Sana göstereceğim. Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkası adına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Eski rektörüm. Kendi arabamla giderken hiçbir gerekçe yokken beni durdurup yere yatırdılar. Yalan söylüyorlar hiç kaçtığım yok. Şu üstüme başıma bakın. Ben bunu jandarmaya ödeteceğim." ifadelerini kullandı.