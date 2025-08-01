Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, "Hamdolsun" diyen esnafa kızdı

Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, 'Hamdolsun' diyen esnafa kızdı
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Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde eşinin EYT'den 14.200 TL maaşla emekli olduğunu söyledi. Bir vatandaşın "Şükür" demesi üzerine Özel, "Buna şükür değil, daha iyisini seçeceğiz" diyerek düşük emekli maaşlarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün TUSAŞ'a gerçekleştirdiği teknik temasların ardından Kahramanmaraş'ta esnafla buluşan Özel, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

EYT'DEN EMEKLİ OLAN EŞİNDEN ÖRNEK VERDİ

Özel, esnaf ziyaretinde eşi üzerinden emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir örnek verdi. Eşinin eczacı olduğunu belirten Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksekten öde, yüksek maaş bağlansın. Biz de eşimin primlerini yüksekten ödedik. EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor" dedi.

VATANDAŞIN "ŞÜKÜR" SÖZÜNE KIZDI

Bu sözleri dinleyen bir vatandaşın, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış, buna da şükür" demesi üzerine Özel "Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz. Buna şükür olmayacak" diyerek düşük emekli maaşlarına karşı tepkisini dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

İyide bunlar şükürün ne olduğunu bilmiyorlar tek yaptıkları şey yalan vaatte bulunmak bol bol yalan söylemek baklava kutularında Euro saklamak

Yorum Beğen252
Yorum Beğenme257
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Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Kul hakkı yeniyorsa, hak yerini bulmuyorsa, insanlar emeğinin karşılığını almıyorsa buna şükür denmez. İslam dinini araştırın biraz Arap bedevi kültürü ile yorum yapıp yaşamayın. İslam'da zulme, haksızlığa adaletsizliğe şükür yoktur.

yanıt91
yanıt34
Haber Yorumlarınecdet:

zaten beleşten emekli olmuş. çalışıp kazanacağına evden oturup hak edilmeyen emekliliği yaşıyor tabii ki memnun olur. EYT yüzünden diğer emeklilerin maaşı da yerlerde sürünüyor.

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıEmekli:

EYT den önce maaş lar cokmu yüksekti. Herşeyi EYT ye baglamamayin soğan ekmek ye ama başkaları. Keyif yapsın onun için 50 yaş üzeri oy kullanma. Yasaklanmali adam 30 sene çalışmış. EYT emekli olmuş. Azmi sende zamanında sigortalı olsaydın fakirin yanında olun zenginin yanında değil heralde zenginsin

yanıt30
yanıt26
Haber Yorumlarıismail Yasin:

cahillik beleş...

yanıt0
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Cehalet partisinden başka ne beklenir.. Paraları el altından indirin. Sonrada halka neden şükrediyorsunuz diye söylenin. Demek istiyorki bizim gibi çalın rahat edersiniz..

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme115
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Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Şükür Allah a olur, Allah'tan gelene olir. partileri kötü yönetimin, adaletsizliğine şükür etmek aptallıktır. Bir milletvekili maaşı 250 binlerde emekli maaşı 130 binlerde. Buna rağmen 14 bin e şükür eden İslam dinini hiç bilmiyordur.

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yanıt8
Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

16.5 milyon emeklinin aldığı yıllık maaş ikramiye ile bütçenin ne kadarı yapıyor ? kim gelirse gelsin bir şey değişmez .

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

beyinsiz onların ödediği primleri hesapla.. embsl

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Haber YorumlarıZagor:

Rabbime sukrederim sadece . Kuluna, heleki Akp hukumetine sukretmem aksine hakkimi haram ederim.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme37
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