Esenyurt Belediye Başkanı Muhtarlara Teşekkür Etti

Muhtarlar Günü programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'a katkılarından dolayı teşekkür ederek birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Programda ayrıca Esenyurt'ta yapılan deprem çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Muhtarlar Günü programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt'a katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Gününüzü kutluyorum. Esenyurt için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleri için yemek programı düzenledi. Esenyurt Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Esenyurt'ta hayatını kaybeden muhtarlar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda Başkan Bozkurt, muhtarların gününü kutlayarak hediyelerini verdi. Programda, ilçede afetlere karşı yapılan çalışmaları anlatan Bozkurt, "Neredeyse yönetilmesi imkansız bir tablo devraldık. Bu tabloyu yönetilebilir hale getiriyoruz. Birçok aksaklık yaşadım. Birçok sorunla karşılaştım ama bugün bu sorunların yüzde 70'ini çözdük. Bundan sonrası daha kolay" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN NİTELİKLİ ÇALIŞMASINI YAPIYORUZ"

İlçede doğal afetlerle ilgili yapılan çalışmaları da anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Esenyurt'un depreme hazırlanması için Türkiye'nin en nitelikli çalışmasını yapıyoruz. Bir süre sonra sizleri de dahil edeceğim. Sizlerin desteğiyle hem halkımızın bilinçlendirilmesi için hem de vatandaşların yapılacak işin içinde bize katkı sunması için çalışmalar yapacağız. Göreve geldiğiniz günden itibaren Esenyurt'ta deprem anında müdahale edecek bir ekip oluşturduk. ESAK birimindeki 22 arkadaşımız akredite oldu, eğitim verebilecek hale geldiler. 250 civarında mahalle gönülleri eğitimi yapıldı, birçok okul ve camide tatbikatlar yapıldı. Prof. Dr. Naci Görür başkanlığında Deprem Çalıştayı'nı başlattık. Esenyurt'un büyük ölçüde zemin haritası çıkarıldı. İlgili kurumlarla görüşmeler yapıldı. Dolayısıyla Esenyurt'ta depremde nerede ne olacağını aşağı yukarı biliyoruz. İlçemizi depreme hazırlayacağız."