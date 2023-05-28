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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt oyunu kullandı

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt oyunu kullandı

Politika Haberleri

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı. Bozkurt ailesiyle birlikte İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu'na giderek oy kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için vatandaşlar saat 08.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da ailesiyle birlikte İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Bozkurt, oy kullanacağı 1280 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Bozkurt, daha sonra oyunu kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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