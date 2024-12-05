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"Esenyurt'a döneceğiz" diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

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Kayyum atanmasından 2 gün önce "Esenyurt'a döneceğiz" diyen Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi. Kadıoğlu'nun binada katları gezip başkan yardımcılarını ziyaret ettiği öğrenildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken ilçede 3 dönem belediye başkanlığı yapan Necmi Kadıoğlu'nun belediye binasını ziyaret etmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

BAŞKAN YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİ

2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun ziyareti kapsamında belediye başkanlarıyla görüştüğü ve "Hayırlı olsun" temennilerini ilettiği öğrenildi. Halk TV tarafından servis edilen fotoğraf karelerine ilişkin Kadıoğlu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"ESENYURT'A GERİ DÖNECEĞİZ" DEMİŞTİ

Kayyum atamasının yapıldığı 31 Ekim'den iki gün önce "Esenyurt'a geri döneceğiz" diyen Kadıoğlu, Aralık 2017'de belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. Kadıoğlu'nun istifasının perde arkasında ise burs için yanına gelen 2 öğrenciye yönelik cinsel istismar görüntülerinin olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

Ne yaparsanız yapln ilk secimde gideceksiniz

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıumut mergen:

HIRSIZLIK ISLERI EKSIK KALMIS ONDAN GELMIS

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Ve bu tip adamlar partisi tarafından istifa ettirilen bir adam ve partisi herkesi terörist ilan edip ahlak din satıyor insanlara

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Bir kuş var Akbaba sevimsiz, hiç sevmem o kuşu...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnsan anasından kalan yere gidebilir

Yorum Beğen5
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