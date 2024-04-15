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Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi

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31 Mart seçimleri sonrası İBB Meclisi'nde yaşanan üye sayısı değişimi sonrasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

GÖKSU'NUN MECLİS ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

Göksu'nun göreviyle ilgili gelişme Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından duyurulurken Göksu, İBB Meclisi'nde bu dönemde de Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Taşer'in konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir."

GÖKSU'DAN İLK AÇIKLAMA

İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu da gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu. Göksu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan @ZeynelOkul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum."

Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi

Göksu, 31 Mart seçimlerinde yüzde 50.46 oy oranıyla tekrar Esenler Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu AK Parti Politika Haberler

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