Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Şenkaya ilçesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şenkaya ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Ayrıca esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve çocuklara hediyeler verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretleri kapsamında bu gün Şenkaya ilçesine gitti.

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt tarafından karşılanan Vali Çiftçi, burada ilçenin genel durumuyla ilgili bir brifing aldı. Vali Mustafa Çiftçi, Şenkaya Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.

Şenkaya ilçesinde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden, Vali Çiftçi, bir süre sohbet etti. Esnafın talep ve isteklerini dinleyen Çiftçi, alın teri ile hizmet eden esnafa her daim kapısının açık olduğunu belirterek, bereketli kazançlar diledi. Şenkaya İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Mustafa Çiftçi'nin Şenkaya'sa son durağı ise ilçe kütüphanesi oldu. - ERZURUM