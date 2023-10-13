Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 39 şüpheli tutuklandı

Erzurum merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonda sahte hesaplar ve siteler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 124 fişek, bir miktar uyuşturucu, 168 bin lira, 49 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Erzurum merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden yasal bungalov kiralama firmalarının bilgileri kullanılarak açılan sahte hesaplar ve sitelerden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Erzurum merkezli Mersin, Adana, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Batman ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 39'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan ikamet ve araç aramalarında ise 4 ruhsatsız tabanca, 124 fişek, bir miktar uyuşturucu, 168 bin lira, 49 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.