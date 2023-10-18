Erzurum İl Emniyet Müdürü İlçe Gezileri Yaptı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Narman, Olur ve Oltu ilçelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ilçe gezileri çerçevesinde Narman, Olur ve Oltu'yu ziyaret etti.

Narman, Olur ve Oltu İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz, Olur Kaymakamı Fahri Onay ve Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt'u da makamlarında ziyaret etti. - ERZURUM