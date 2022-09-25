MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi atlı ciritçiler karşıladı Politika Haberleri Atlı ciritçilerden detaylar Ciritçilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracını karşılaması Ciritçilerin konvoy önünde ilerlemesinden detaylar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar... Atlı ciritçilerden detaylar Ciritçilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracını karşılaması Ciritçilerin konvoy önünde ilerlemesinden detaylar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısı için geldiği Erzurum'da, ellerinde Türk ve MHP bayrağı bulunan atlı ciritçilerce karşılandı. Erzurum Havalimanı'nda Bahçeli'yi, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve diğer ilgililerce karşılandı. Daha sonra Bahçeli, yaraç konvoyuyla geldiği kentin girişinde, atlı cirit sporcuları ellerindeki Türk ve MHP bayraklarıyla karşıladı. Burada kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Bahçeli'nin konvoyunun önünde, atlı cirit ekibi bir süre eşlik etti. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Palandöken Kayak Merkezi bölgesindeki bir otele geçti. Politika Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Erzurum Politika Güncel Haberler

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