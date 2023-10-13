Erzurum'da Filistin'e Destek Organizasyonu

İsrail tarafından yürütülen Gazze'deki Müslümanları yok etmeye yönelik tek taraflı savaşta katledilenlerin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Filistin'e destek organizasyonları ile Türkiye'nin sesi olmaya devam ediliyor. Erzurum'daki onlarca dernek ve sivil toplum kuruluşu da Erzurum Sivil Toplum Platformu çatısı altında Cumartesi günü Narmanlı Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yapacak.

İsrail tarafından yürütülen Gazze'deki Müslümanları yok etmeye yönelik tek taraflı savaşta katledilenlerin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Filistin'e destek organizasyonları ile Türkiye'nin sesi olmaya devam ediliyor.

Erzurum'daki onlarca dernek ve sivil toplum kuruluşu da Erzurum Sivil Toplum Platformu çatısı altında Cumartesi günü Narmanlı Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yapacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ESTP Başkanı A. Mustafa Güvenli şunları söyledi; "Kudüs ve Gazze başta olmak üzere bütün Filistin terör devleti İsrail'in kirli ayakları altında eziliyor. Mescid-i Aksa, terörist canilerin zulmüne şahitlik ediyor. Filistin'de zalimlere direnen yiğitlerin sesi olmak için Cumartesi günü toplanacağız.

İsrail'in, 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmezden gelmektedir. Şunun bilinmesini istiyoruz ki, İsrail sadece bölgede değil bütün dünyada hakim olmayı hedeflemektedir.

Orta Doğu'da kalıcı barış, 1967 öncesi sınırlar üzerine kurulu, merkezinde Kudüs'ün yer aldığı, yaşayabilir, bitişik, egemen bir Filistin devleti olan çözümde yatıyor.

Biz, Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak 14 Ekim Cumartesi günü Narmanlı Camii'nde öğle namazı sonrası bütün Erzurumlu kardeşlerimizle bir araya gelerek Filistin'de katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılıp basın açıklaması yapacağız. Bütün Dadaşların orada olacağına inanıyoruz." - ERZURUM