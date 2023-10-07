Erzurum'da 6-7 Ekim olaylarına katılabileceği değerlendirilen şahıslara operasyon

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca 06-07 Ekim Kobani olaylarının yıldönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kobani olaylarının yıldönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.