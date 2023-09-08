Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İspir'de vatandaşlarla buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, Erzurum'un en ücra beldesine kadar en kaliteli hizmetleri götüreceklerini ifade ederek, "Çamlıkaya Mahallemizde hemşerilerimle buluştuk. Hamd olsun on yılda şehrimizin her bir noktasına, mahallelerimize, ilimizin en ücra köşesinde olan yerleşim yerlerimize varıncaya kadar ulaştırdığımız hizmetlerin, yatırımların dua ile karşılık bulması bugün bizleri bahtiyar eyledi. Benim kadim şehrimin insanları da aziz ve vefalı. Çayımızı kıtlama şekerle yudumlarken küçük eksiklikleri de kaydettik. İnşallah Çamlıkaya'daki kardeşlerimizin taleplerini de en kısa sürede yerine getireceğiz." dedi. - ERZURUM