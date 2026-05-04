Erzincan-Erzurum-Kars Demiryolu İçin Yeni Çağrı

Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu hattı yeniden gündeme gelirken, sık sık verilen "hızlandırılmalı" mesajlarına rağmen projenin takvimi netlik kazanmış değil. Bölge için stratejik öneme sahip olduğu vurgulanan demiryolu hattına ilişkin açıklamalar sürerken, kamuoyunda projenin ne zaman tamamlanacağına dair belirsizlik dikkat çekiyor.

AK Parti Erzincan Milletvekili ve KİT Alt Komisyonu Başkanı Süleyman Karaman, ulaşım yatırımlarının ele alındığı toplantının ardından Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu hattına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve bağlı kuruluşların hesaplarının görüşüldüğü toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Karaman, Türkiye'yi doğudan batıya bağlayacak demiryolu vizyonunda Erzincan'ın önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Karaman, Edirne'den hareket edecek yüksek hızlı trenin kesintisiz şekilde Kars'a ulaşması gerektiğini vurgulayarak, özellikle Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattındaki çalışmaların hızlandırılmasının bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracak projelere de değinen Karaman, güneyden kuzeye uzanan "Kalkınma Yolu" projesi ile batıdan doğuya Edirne-Kars hattının stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Demiryolu yatırımlarının sadece bir ulaşım projesi olmadığını dile getiren Karaman, "Bu yatırımlar gelecek nesillere bırakılacak en büyük miraslardan biridir. Siyasi irade, parlamento ve 86 milyon vatandaşımız bu projelerin arkasında. Hedefimiz, Erzincanlı vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın demiryolu konforundan en üst düzeyde faydalanmasıdır." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

