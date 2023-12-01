Erzincan'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce; terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen şahıslardan; PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan M.E.A., A.B. ve H.Z. ile; TKP/ML terör örgütü propagandası yapan E.K. ve M.Ç. isimli toplam 5 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette ki işlemleri sürüyor. - ERZİNCAN