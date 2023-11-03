Erzincan'da Suçla Mücadele ve Polislik Hizmetleri İçin Bilgilendirme Yapıldı

Erzincan'da 15-31 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 10 bin 965 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bağımlılıkla mücadele, beceri düzeyini artırıcı eğitimler, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme, trafik kuralları eğitimi gibi konular ele alındı.

Erzincan'da 15-31 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 10 bin 965 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden toplumun huzurunun sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"626 anne ve anne adaylarına bağımlılıkla mücadele, 1819 emniyet personeline beceri düzeyini artırıcı eğitim, 1157 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme, 5180 kişiye UYUMA ve uyuşturucu zararları hakkında bilgilendirme, 517 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme, 500 öğrenciye suçlardan korunma yöntemleri ve çocuk polisi hakkında bilgilendirme, 858 kişiye trafik kuralları eğitimi, 148 öğretmene gençlik sizin eseriniz projesi bilgilendirme eğitimi, 160 personele moral ve motivasyon için faaliyetler yapılmıştır.

Erzincan ilimizde 15- 31 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 10 bin 965 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapılmıştır." - ERZİNCAN