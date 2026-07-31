Ersin Tatar: Doğu Akdeniz’de yaşanan kritik gelişmelerle KKTC’nin statüsü ve önemi daha da artmıştır

ESKİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Doğu Akdeniz'de yaşanan jeostratejik, jeopolitik ve son yıllardaki önemli, kritik gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri, statüsü ve her türlü bizlerin geleceği bakımından, bekası bakımından önemi daha da artmıştır" dedi.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar Arkeopark içerisinde hayata geçirilen 'Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende Tatar'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eski belediye başkanları Mustafa Dündar ve Recep Altepe, Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve davetliler ile vatandaşlar yer aldı. Konuşmasında Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vurgusuna dikkat çeken Ersin Tatar, "Bizlerin siyaseti Doktor Fazıl Küçüklerden, Rauf Raif Denktaşlardan ve benim 5'inci Cumhurbaşkanı olarak dönemimde ortaya koyduğum siyaset, Kıbrıs'ta yegane çözüm modeli, iki devletli siyasettir" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI BİRTAKIM TEHLİKELİ OYUNLAR OYNANMAKTADIR'

Uluslararası alanda tehlikeli oyunlar oynandığını söyleyen Tatar, "Öz itibarıyla federal temelde bir anlaşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması ve Kıbrıs'ta ortak bir cumhuriyet, tek egemenlik ve dolayısıyla Kuzey-Güney Avrupa Birliği'nde ve zaman içerisinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin oradan çekilmesiyle, Kıbrıs Türklerinin yine asimile edilebilecekleri, azınlık durumuna düşecekleri bir ortamın yaratılması için halen daha uluslararası birtakım tehlikeli oyunlar oynanmaktadır" dedi.

'GENÇLER DE KIBRIS POLİTİKASINI, MİLLİ SİYASETİ DEVAM ETTİRECEKLERDİR'

Türkiye'deki gençlere seslenen Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecekte yönetecek gençler okuyarak, aydınlanarak, dünya medeniyetlerini iyi tanıyarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru için, bağımsızlığı için, güçlü geleceği için elbette kendi güvenliği bakımından da Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, tanıtılması ve ilelebet büyük Türk coğrafyasının bir parçası olması için gayretlerini o yönde, eski yöneticilerin olduğu gibi gençler de aynı düşünceyle Kıbrıs politikasını, milli siyaseti devam ettireceklerdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ORTAK KÜLTÜRÜMÜZ VE GÖNÜL BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ'

Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ercan Havalimanı'ndan uçağa binip Sabiha Gökçen'e inmek 1 saat 10 dakika sürüyor. Arabayla Osmangazi Köprüsü'nden 1 saatte geçerek buraya ulaşabiliyorsunuz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buraya 2,5 saatte gelebilirsiniz, buradan da KKTC'ye 2,5 saatte gidebilirsiniz. İletişim ve ulaşım çağında tüm bu medeniyetlerle daha da yakınlaştık. Ortak kültürümüzün, gönül birliğimizin ve her türlü münasebetimizin daha da güçlendiğini görüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı