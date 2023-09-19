Ermenistan eski devlet bakanı Azerbeycan'ı soykırım ile suçlayıp Batı ülkelerine yardım çağrısında bulundu

Ermenistan eski bakanı, Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirip ve uluslararası toplumdan yardım talep ediyor.

Ermenistan'ın eski devlet bakanı Artak Beglaryan, Azerbaycan'ın Karabağ'a başlattığı operasyon sonrası Twitter'da şu açıklamayı yaptı: "Aliyev'in soykırımcı rejimi, uzun bir açlık döneminin ardından Artsakh halkının soykırımının kanlı aşamasını başlattı. Bu, haklarınızın ve güvenliğinizin teminatları mı, Rusya, ABD, AB!!! #ErmeniSoykırımınıDurdur2023"

Beglaryan'ın bu çarpıcı açıklaması, Batı'dan yardım talebini de içeriyor. Ayrıca, gayri resmi kaynaklarına dayanarak Azerbaycan'ın soykırımcı güçlerinin Nagorno-Karabağ'ın tüm cephesi boyunca saldırdığını ve sonuç olarak çatışmaların her yerde yaşandığını belirtti. Aynı anda, sivil bölgelerdeki çeşitli hedeflere topçu, insansız hava araçları ve roketler kullanıldığına dikkat çekti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.