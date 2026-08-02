Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke anayasasının 158. maddesi gereğince Ulusal Meclis'in ilk oturumunun başlamasının ardından, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan'da Ulusal Meclis'in dokuzuncu döneminin ilk oturumu gerçekleştirildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 158. maddesi gereğince hükümetinin istifa ettiğini bildirdi. Kararı Facebook hesabından duyuran Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi uyarınca, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün hükümet, cumhurbaşkanına istifasını sunar. Şu anda, Anayasa'nın 158. maddesi gereğince Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hitaben hazırlanan hükümetin istifa yazısını imzalamaya hazırlanıyorum. Bugün parlamentodaki çoğunluk başbakan adayını cumhurbaşkanına sunacak ve atama Anayasa'nın 149. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek" dedi.

Paşinyan'ın yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor

Paşinyan hükümetinin istifasının kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan'ın, Ulusal Meclis'teki çoğunluğun göstereceği adayı başbakan olarak ataması gerekiyor. Atamanın bugün yapılması bekleniyor.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmişti. Bu nedenle Nikol Paşinyan'ın yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ve başbakanlık görevini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı