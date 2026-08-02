Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke anayasasının 158. maddesi gereğince Ulusal Meclis’in ilk oturumunun başlamasının ardından, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke anayasasının 158. maddesi gereğince Ulusal Meclis'in ilk oturumunun başlamasının ardından, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan'da Ulusal Meclis'in dokuzuncu döneminin ilk oturumu gerçekleştirildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 158. maddesi gereğince hükümetinin istifa ettiğini bildirdi. Kararı Facebook hesabından duyuran Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi uyarınca, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün hükümet, cumhurbaşkanına istifasını sunar. Şu anda, Anayasa'nın 158. maddesi gereğince Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hitaben hazırlanan hükümetin istifa yazısını imzalamaya hazırlanıyorum. Bugün parlamentodaki çoğunluk başbakan adayını cumhurbaşkanına sunacak ve atama Anayasa'nın 149. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek" dedi.

Paşinyan'ın yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor

Paşinyan hükümetinin istifasının kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan'ın, Ulusal Meclis'teki çoğunluğun göstereceği adayı başbakan olarak ataması gerekiyor. Atamanın bugün yapılması bekleniyor.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmişti. Bu nedenle Nikol Paşinyan'ın yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ve başbakanlık görevini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı

Bu görüntüler semt pazarından: Seçmece yapan kadının kafasını kırdı
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber