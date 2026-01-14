Azerbaycan, tutuklu 4 Ermenistan vatandaşını serbest bıraktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Gevorg Sucyan, Davit Davtyan, Vigen Eulcekciyan ve Vagif Haçatryan'ın serbest bırakılarak, ilgili makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında mahkum hareketliliği yaşandı. Azerbaycan'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 4 Ermeni serbest bırakıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, serbest bırakılan Gevorg Sucyan, Davit Davtyan, Vigen Eulcekciyan ve Vagif Haçatryan'ın Ermenistan makamlarına teslim edilerek, Erivan'a getirildiğini bildirdi. Ermenistan başbakanı, ilk sağlık değerlendirmesine göre Vagif Haçatryan'ın hafif sağlık sorunlarının bulunduğunu, diğer vatandaşlarının durumunun ise iyi olduğunu ifade etti. - ERİVAN