Azerbaycan, tutuklu 4 Ermenistan vatandaşını serbest bıraktı

Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da tutuklu bulunan 4 Ermeni vatandaşının serbest bırakıldığını ve Ermenistan'a getirildiğini bildirdi. Vagif Haçatryan'ın hafif sağlık sorunları bulunurken, diğerlerinin durumu iyi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Gevorg Sucyan, Davit Davtyan, Vigen Eulcekciyan ve Vagif Haçatryan'ın serbest bırakılarak, ilgili makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında mahkum hareketliliği yaşandı. Azerbaycan'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 4 Ermeni serbest bırakıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, serbest bırakılan Gevorg Sucyan, Davit Davtyan, Vigen Eulcekciyan ve Vagif Haçatryan'ın Ermenistan makamlarına teslim edilerek, Erivan'a getirildiğini bildirdi. Ermenistan başbakanı, ilk sağlık değerlendirmesine göre Vagif Haçatryan'ın hafif sağlık sorunlarının bulunduğunu, diğer vatandaşlarının durumunun ise iyi olduğunu ifade etti. - ERİVAN

