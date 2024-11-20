Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında hazırladığı yayına katıldı. Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Türkiye'nin gündemini değerlendirdi.

MUHALEFETİN YAPMASI GEREKENİ ANLATTI

Erken seçim açıklamalarına ilişkin konuşan Dervişoğlu şunları söyledi: "Bunlara bizim dememiz lazım ki muhalefet olarak anayasa değişikliğine kapalıyız kardeşim. Erken seçime de kapalıyız. Ama Türkiye yönetilmez kıldıysanız bu anayasanın işte 101, 106, 104. maddesi vesaire bunlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden seçim yapabilme imkânı veriyor ama o zaman da aday olamıyor. Eğer Türkiye'nin yönetilemediğine dair bir endişenin sahibiyse bu kararı alsın. Ve cumhurbaşkanlığı sorumluluğuyla Türkiye'yi bu karanlık gidişten kurtarsın dememiz icap ediyor. Ama yok efendim derseniz ki erken seçimi şu tarihte yapalım vadeye çek keser gibi şu tarihte yaparsan olur burada varsa yokum vesaire der seçimin tarihinin belirlenmesi hakkını bile verirseniz olmaz"

DERVİŞOĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT

Yarın Meclis'ten çıkacak bir erken seçim kararı olsa ne yapacağı sorulan Dervişoğlu, "Üzerinde düşünmeden karar vermem. Ben şahsen evet demem ama bunu yetkili kurullarımıza da sorarız. Derler ya hani 'muhalefet seçimden kaçamaz' Türkiye'nin geleceği için nerede vuruşmamız gerekiyorsa orada vuruşuruz. Nerede kaçmamız gerekiyorsa orada kaçarız" yanıtını verdi.