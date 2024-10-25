Üye Girişi
Haberler

Erkan Kandemir'den Gazze ve Bölge Açıklamaları

Erkan Kandemir'den Gazze ve Bölge Açıklamaları
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gazze'de başlayan İsrail soykırımının Lübnan ve Suriye'ye sıçradığını belirterek, iç cepheyi tahkim edeceklerini vurguladı. Kandemir, Türk milletinin bir arada duracağını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Gazze'de başlayan İsrail soykırımı şimdi Lübnan'a sıçradı, Suriye'ye bulaştı. Belli ki; yavaş yavaş bölgemize doğru geliyor. İşte tam da böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir çağrısı oldu, iç cepheyi tahkim edeceğiz" dedi.

Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Nusaybin İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra kongrenin düzenlendiği Nusaybin Kapalı Spor Salonu'na geçti. Kongreye Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililer katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan, yaş haddinden dolayı görevi Civan Bilen'e devretti.

'İÇ CEPHEYİ TAHKİM EDECEĞİZ'

Kongrede konuşan Kandemir, büyük imtihanlardan geçmiş siyasi bir hareket olduklarını belirterek, "Değerli dava arkadaşlarım; partimiz büyük bir mücadele veriyor. Gazze'de başlayan İsrail soykırımı şimdi Lübnan'a sıçradı, Suriye'ye bulaştı. Belli ki; yavaş yavaş bölgemize doğru geliyor. İşte tam da böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir çağrısı oldu, iç cepheyi tahkim edeceğiz. Bu coğrafyanın evlatları çok çile çektiler. Bu coğrafyanın anneleri çok gözyaşı döktüler. Bu coğrafyanın babaları yoklukla imtihan edildiler. Ama hamdolsun AK Parti iktidarında soframız bereketlendi. Şimdi Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, acaba bunlar birbirine düşer mi diye hesap kuranlar, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salon hınca hınç dolduran kadınlarıyla, gençleriyle biz AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki; siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak ve diri olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Erkan Kandemir İnsan Hakları Güvenlik Politika AK Parti Suriye Lübnan İsrail Dünya Gazze

Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

 TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi: Katilin kimliği bir kez daha dehşete düşürdü

Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi
Şanlıurfa'da can pazarı: Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular

Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan tüm maddeler arasında, hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır? Dünya'nın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir? Adana Demirspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor Sivasspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Sözleşmeli Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları sorgulama ekranı TIKLA! Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak? Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? Dünya nüfusu ne zaman 1 milyar oldu? Gündedün ne demek? (Evvelsi gün, yarın, nostalji, zamansızlık ) 1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve Yemekteyiz kim kazandı? İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.