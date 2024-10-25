Erkan Kandemir'den Gazze ve Bölge Açıklamaları

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Gazze'de başlayan İsrail soykırımı şimdi Lübnan'a sıçradı, Suriye'ye bulaştı. Belli ki; yavaş yavaş bölgemize doğru geliyor. İşte tam da böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir çağrısı oldu, iç cepheyi tahkim edeceğiz" dedi.

Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Nusaybin İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra kongrenin düzenlendiği Nusaybin Kapalı Spor Salonu'na geçti. Kongreye Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililer katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan, yaş haddinden dolayı görevi Civan Bilen'e devretti.

'İÇ CEPHEYİ TAHKİM EDECEĞİZ'

Kongrede konuşan Kandemir, büyük imtihanlardan geçmiş siyasi bir hareket olduklarını belirterek, "Değerli dava arkadaşlarım; partimiz büyük bir mücadele veriyor. Gazze'de başlayan İsrail soykırımı şimdi Lübnan'a sıçradı, Suriye'ye bulaştı. Belli ki; yavaş yavaş bölgemize doğru geliyor. İşte tam da böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir çağrısı oldu, iç cepheyi tahkim edeceğiz. Bu coğrafyanın evlatları çok çile çektiler. Bu coğrafyanın anneleri çok gözyaşı döktüler. Bu coğrafyanın babaları yoklukla imtihan edildiler. Ama hamdolsun AK Parti iktidarında soframız bereketlendi. Şimdi Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, acaba bunlar birbirine düşer mi diye hesap kuranlar, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salon hınca hınç dolduran kadınlarıyla, gençleriyle biz AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki; siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak ve diri olacak" dedi.