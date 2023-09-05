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Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan'ı ziyaret etti

Politika Haberleri

MHP eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan'ı ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan'ı ziyaret etti.

26. ve 27. dönem MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan'ı ziyaret etti. Haberal, ziyaretinde İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Haberal, ziyaretinde Alkan ile uzun süre sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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