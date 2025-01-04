Üye Girişi
Haberler
Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Türkiye sınırında hareketlilik! ABD tartışmalara son noktayı koydu
Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Cenaze programı neden değişti? İşte sebebi
İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
Günler sonra çok kuvvetli geliyor! 6 şehir tek tek uyarıldı

Erenler Belediye Başkanı Dinç: Öğrenciler için Kantin Kart projemiz var

Erenler Belediye Başkanı Dinç: Öğrenciler için Kantin Kart projemiz var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak belediye çalışmalarını ve projelerini anlattı. Başkan Dinç, göreve geldiği 9 aylık süre içerisinde 8 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Sakarya'da sadece Erenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Kantin Kart" projesinin önemine vurgu yaptı.

"Kantin Kart" projesiyle öğrencilerin kantin harcamalarına yönelik destek sağladıklarını ifade eden Dinç, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal yardımları da önceliklendirdiklerini söyledi. "Çölyak hastalarına düzenli olarak yardımda bulunuyoruz. Kadınlar için ise 'Hanımeli Pazarı' adını verdiğimiz bir proje geliştirdik. Bu pazarda kadınlarımız evde ürettikleri ürünleri sergileyip satabiliyorlar," dedi.

"SADECE KADINLARIN KULLANABİLECEĞİ SPOR SALONU YAPTIK"

Kadınlara yönelik çalışmalarla dikkat çeken Dinç, sadece kadınların kullanabileceği bir spor salonu yaptıklarını ve burada psikolog ile diyetisyen hizmeti de sunduklarını belirtti. "Kadınlarımızın hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını desteklemek için bu tür projeleri hayata geçiriyoruz," diye ekledi.

"MEMURLARA YÜZDE YÜZ ZAM YAPTIK"

Personel maaşlarına yönelik iyileştirmelere de değinen Dinç, memurlara yüzde yüz zam yaptığını, işçilerin ise en düşük 26 bin TL maaş aldığını ifade etti. "Bu rakamı 35-40 bin TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz," diyen Dinç, çalışanların haklarını ön planda tuttuklarını vurguladı.

Erenler'in eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik projeler de geliştirdiklerini belirten Şenol Dinç, ilçeye bir üniversite kazandırmayı planladıklarını ve "Erenler Tıp Merkezi" adıyla bir sağlık merkezi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca gençlerin sosyal hayatta desteklenmesi amacıyla, ücretsiz düğün organizasyonları gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Gençlerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmak, aile bütçelerine katkı sağlamak adına bu imkanı sunmayı planlıyoruz. Erenler'i hem modern hem de yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," diyen Dinç, Erenler halkına hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
img

Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
img

ASELSAN ve Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma
img

Herkes sayılmayan golü konuşuyor! Rizespor'dan bomba tepki geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
ASELSAN ve Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.