Erenler Belediye Başkanı Dinç: Öğrenciler için Kantin Kart projemiz var

"Kantin Kart" projesiyle öğrencilerin kantin harcamalarına yönelik destek sağladıklarını ifade eden Dinç, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal yardımları da önceliklendirdiklerini söyledi. "Çölyak hastalarına düzenli olarak yardımda bulunuyoruz. Kadınlar için ise 'Hanımeli Pazarı' adını verdiğimiz bir proje geliştirdik. Bu pazarda kadınlarımız evde ürettikleri ürünleri sergileyip satabiliyorlar," dedi.

"SADECE KADINLARIN KULLANABİLECEĞİ SPOR SALONU YAPTIK"

Kadınlara yönelik çalışmalarla dikkat çeken Dinç, sadece kadınların kullanabileceği bir spor salonu yaptıklarını ve burada psikolog ile diyetisyen hizmeti de sunduklarını belirtti. "Kadınlarımızın hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını desteklemek için bu tür projeleri hayata geçiriyoruz," diye ekledi.

"MEMURLARA YÜZDE YÜZ ZAM YAPTIK"

Personel maaşlarına yönelik iyileştirmelere de değinen Dinç, memurlara yüzde yüz zam yaptığını, işçilerin ise en düşük 26 bin TL maaş aldığını ifade etti. "Bu rakamı 35-40 bin TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz," diyen Dinç, çalışanların haklarını ön planda tuttuklarını vurguladı.

Erenler'in eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik projeler de geliştirdiklerini belirten Şenol Dinç, ilçeye bir üniversite kazandırmayı planladıklarını ve "Erenler Tıp Merkezi" adıyla bir sağlık merkezi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca gençlerin sosyal hayatta desteklenmesi amacıyla, ücretsiz düğün organizasyonları gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Gençlerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmak, aile bütçelerine katkı sağlamak adına bu imkanı sunmayı planlıyoruz. Erenler'i hem modern hem de yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," diyen Dinç, Erenler halkına hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.