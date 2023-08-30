Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla geçit töreni gerçekleştirildi.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanvekili Ergün Düzgün, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ile Ağır Ceza Başkanı ve Komisyon Başkanı Aynur Çelik Atatürk Bulvarı'ndaki törende yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi. Protokol üyeleri, törene katılan yaklaşık 30 sivil ile diğer görevli katılımcıların bayramını tebrik etti.

Güne ilişkin konuşan İkmal Üsteğmen Can Şahin, taarruz öncesini anımsattığı sözlerinde, işgalcilerin, hür ve bağımsızlığına düşkün Türk milletini karşılarına aldığını söyledi. Atatürk'ün askere verdiği "ordular, ilk hedefiniz Akdeniz" emrini de hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor koşullar altında planlanan ve hazırlanan Büyük Taarruz'un amacı sürpriz bir karşı harekatta güçlü düşman mevzilerini yaymak ve sayıca üstün düşmanı kesin bir darbeyle mağlup etmekti. Bu taarruza Türk'ün ana yurdunu işgal eden düşman, yok edilmeden ara verilmeyecekti. Büyük Taarruz'a, Yüce Türk milletinin büyük fedakarlıklarıyla yapılan Lojistik hazırlıkları sonunda 101 yıl önce 26 Ağustos'ta başlanmıştır. Türk'ün gerçek kurtuluş güneşiyse 30 Ağustos 1922 sabahı düşmanın kesin yenilgisiyle doğmuştur. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz emrini alan kuvvetlerimiz 9 Eylül 1922 tarihine kadar benzeri görülmemiş bir azim ve iradeyle düşmanı İzmir'de denize dökmüş ve yeni bir kahramanlık sayfasını imzalamıştır. Otuz Ağustos Zaferi, zafere inanan, kendisine güvenen, askerine destek olan, özgürlüğe gönül vermiş ve bütün imkansızlıklara rağmen, güçlü düşmanlarını yenen bir milletin destanıdır."

Askerin konuşmasının ardından bir öğrenci şiir okudu. Ereğli Belediyesi halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından tören kutlamaların ardından son buldu. - ZONGULDAK