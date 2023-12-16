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Ereğli Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Konya'nın Ereğli ilçe belediyesi, yol çalışmaları kapsamında Talatpaşa Mahallesi'nde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yol çalışmaları kapsamında hizmetlerine devam ediyor.

Ereğli Belediyesi, yoğun bir sıcak asfalt çalışmasının ardından yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Talatpaşa Mahallesi'nde de ihtiyaç doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

"Hemşehrilerimiz için özveri ile hizmetlerimize devam ediyoruz"

Bozuk yol bırakmamak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Hemşehrilerimiz için özveri ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu yıl önemli ölçüde asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanında yol bakım ve onarım çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu gayretimizin doğal sonucu olarak şehrin rutin belediye hizmetlerine bağlı yoğunlaşmış bir çaba ve gayretin içerisindeyiz. Bu çerçevede Talatpaşa Mahallemizde de yol bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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