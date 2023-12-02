Ereğli Belediyesi Kış Aylarında Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kış ayları olmasına rağmen sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ereğli'nin dört bir yanında yapılan asfalt çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendiriyor. Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ereğli Belediyesi Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli'ye layık olmaya çalıştıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini yerine getirmek için çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Amacımız Ereğli'mize layıkıyla hizmet etmektir. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, hazırladıkları program dahilinde asfalt, yol ve kaldırım ihtiyacı olan tüm mahallelerimizde gerekli çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlarımız da hiç merak etmesin; mevsim şartları el verdiği sürece sahada görevli ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan her mahallemizde sıcak asfalt çalışmasına ve diğer hizmetlerimize aralıksız bir şekilde devam edecek, Ereğli'de eksiği olan mahallemiz kalmayacak inşallah" dedi. - KONYA